Kaufhalle in Großalsleben für 42.000 Euro versteigert

Die ehemalige Kaufhalle in Großalsleben ist in Berlin unter den Hammer gekommen. Bei einer Versteigerung wechselte sie für 42.000 Euro den Besitzer. Was geschieht jetzt damit?

Die ehemalige Kaufhalle in Großalsleben ist versteigert. Was aus dem Gebäude zukünftig werden soll, ist nicht bekannt.

Großalsleben/Berlin - Was passiert mit der früheren Kaufhalle in Großalsleben? Nach einer erfolgreichen Versteigerung am Donnerstag in Berlin gilt die Devise: Immer mal wieder schauen, ob sich etwas tut. Einen neuen Eigentümer wird die Halle jedenfalls bekommen. Bei 42.000 Euro ließ Auktionatorin Katja Heringshausen den Hammer „zum Dritten“ aufs Pult knallen. Den Zuschlag bekam eine Frau aus der Region, mehr verriet das Auktionshaus aus Datenschutzgründen nicht.