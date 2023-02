Kein Fahrrad-Boom mehr in Oschersleben?

Michael Schließer ist seit 2019 der Inhaber eines Fahrradgeschäfts in Oschersleben.

Oschersleben - Die Fahrradbranche zählt ohne Zweifel zu den Gewinnern in der Corona-Pandemie. So ermittelte der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), für das Jahr 2020 rund sieben Millionen verkauften Räder, darunter zwei Millionen E-Bikes. Aktuell sieht die Situation aber ganz anders aus - auch in Oschersleben.