Oschersleben - Anpacken, hieß es für einige Ehrenamtliche der AG Willkommenskultur in diesen Tagen. Denn das Equipment der Oschersleber Gruppe, die sich seit mehr als sieben Jahren für Geflüchtete einsetzt, musste umziehen. Diesmal von einer Garage der Kirche in die Gemeinschaftsunterkunft Oschersleben. „Das ist eine ganze Menge, wir haben ja auch während der Pandemiezeit Nachhilfe gegeben“, sagt der Kopf der Gruppe, Hans-Ekkehard Stieglitz, und ergänzt: „Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht.“

Mehrere Jahre konnte die AG Willkommenskultur unter anderem auch die Räumlichkeiten im alten Jugendclub „Treff“ in der Seelmannstraße nutzen. Hier habe man etwa wöchentlich das Internationale Café ausgerichtet, eine lockere Zusammenkunft und Anlaufpunkt für Geflüchtete bei Problemen, so Stieglitz. Mit dem Umzug des Jugendclubs in das neue Gebäude in der Stadtmitte, musste auch die Gruppe ihre Sachen packen.

Ein möglicher Einzug der AG Willkommenskultur in die neuen Räumlichkeiten und damit die weitere Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität, die den Jugendclub betreibt, scheint momentan aber fraglich. Sehr zur Überraschung von Hans-Ekkehard Stieglitz. „Ich war erstaunt, weil das hatten wir fest eingeplant“, so der Koordinator der Gruppe. Er verweist dabei auf die feierliche Eröffnung der Einrichtung, die Ende August stattgefunden hatte. „Wir waren mit mehreren Leuten da und haben gefragt, wann geht es denn los, wann können wir denn die Räumlichkeiten eventuell dienstags kriegen? Und es war immer so, dass gesagt wurde, ja, das läuft schon. Wir müssen nur sehen, wie wir das eintakten“, sagt Stieglitz im Rückblick. Einen Einzug habe demnach niemand in Zweifel gezogen.

Gemeinsame Vergangenheit

Immerhin habe die AG Willkommenskultur mit der Volkssolidarität immer wieder gemeinsame Sache am alten Standort gemacht. „Es war eine super Zusammenarbeit und wir haben schöne Feste gefeiert und Projekte zusammen gemacht. Auch Ausflüge hat es gegeben, wo sich unsere Ehrenamtlichen als Begleiter beteiligt haben“, erinnert sich Stieglitz. „Aber, dass es jetzt heißt, dass die Willkommenskultur, beziehungsweise das Internationale Café, nicht mehr vorgesehen ist, das hat mich schon ein bisschen erstaunt.“ Wird es also tatsächlich keinen Platz mehr für die AG Willkommenskultur in den neuen Räumen des Jugendclubs geben, obwohl die Gruppe anscheinend noch Ende August vom Gegenteil ausgegangen ist?

Ein Fest der AG Willkommenskultur am alten „Treff“. Archivfoto: C. Arendt-Nowak

Viele Fragen zu klären

Von der Volkssolidarität als Träger der Jugendclub-Einrichtung heißt es auf Anfrage: „Wir lehnen die AG Willkommenskultur nicht grundsätzlich ab“, aber versprechen könne man derzeit nichts, so Christine Fischer vom Sozial- und Wohlfahrtsverband. Es gebe in diesem Zusammenhang demnach noch viele Fragen. „Die müssen wir erstmal klären und dann muss man weiter sehen“. Fischer verweist etwa drauf, dass die Volkssolidarität das Gebäude von der Stadt gemietet habe. „Wir haben vertragliche Bedingungen zu erfüllen, da ist eine Untervermietung zum Beispiel ausgeschlossen“, so Fischer. Zudem seien Haftungsfragen zu klären. Der Einzug der Gruppe sei wahrscheinlich in diesem Jahr nicht möglich, da der Jugendclub erst vor wenigen Tagen mit einer neuen Leitung geöffnet habe. „Aber das ist keine grundsätzliche Ablehnung“, betont Fischer. Die Möglichkeit, erste Fragen in dieser Angelegenheit zu klären, gibt es nach Angaben von Hans-Ekkehard Stieglitz von der AG Willkommenskultur schon in der kommenden Woche. Demnach stehe ein Gespräch mit der Geschäftsführerin der Volkssolidarität auf dem Plan.

Derweil findet das Internationale Café weiterhin wöchentlich statt. Seit dem Auszug aus der Seelmannstraße gibt es die regelmäßigen Treffen nun nach eigenen Angaben im Gartenverein „Am Diesterwegring“. „Geplant ist ein Lichterfest im Schrebergarten, wahrscheinlich Anfang Dezember, verbunden mit einem kleinen Weihnachtsfest“, so Stieglitz. Für den Winter sei man aber noch auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten. „Wenn noch jemand eine Idee hat, wo wir für Nachhilfestunden vielleicht zwei Räume zur Verfügung gestellt bekommen, die beheizt sind und wo es eine Toilette gibt, dann wären wir natürlich sehr dankbar“, betont der Koordinator der AG Willkommenskultur.