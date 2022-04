Keine Pflicht mehr: Was man in Oschersleben noch über die Maske denkt

Im Hotel und Restaurant der Burg Wanzleben ist das Tragen des Mundschutzes nicht per Hausrecht vorgeschrieben. Direktionsassistentin Sarah Bach überlässt die Entscheidung sowohl den Mitarbeitern als auch den Gästen selbst.

Oschersleben - In den Supermärkten, bei der Bank oder im Restaurant – seit Frühjahr 2020 war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen in Deutschland Pflicht. War es anfangs die Stoffmaske und später der medizinische Mundschutz oder die FFP2-Maske – für die meisten gehörte die Mund-Nasen-Bedeckung in der Tasche wie der Hausschlüssel oder das Handy einfach dazu.