Gröningen - Die Kindertagesstätte „Edelhof“ der Diakonie in Gröningen war in diesen Tagen Treffpunkt verschiedener Kita-Leiterinnen oder Mitarbeiterinnen aus den Landkreisen Harz und Börde. Die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) hatte zu diesem Treffen eingeladen. Gemeinsam mit der IKK gesund plus, die das Projekt fördert, hat die LVG das Projekt „FundaMental – Bausteine für eine gesunde Kita-Entwicklung geschaffen. Über fünf Jahre haben je sieben Kindereinrichtungen aus den Landkreisen Börde und Harz die Chance, gesundheitsförderliche Strukturen in den Kitas auf- und auszubauen.

Ein Workshop zum Thema „Partizipation – Kita als Lernort für Demokratie“ führte die Kita-Leiterinnen und Erzieherinnen in die Gröninger Einrichtung am Edelhof. Partizipation trage zur Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins bei, stärkt soziale Kompetenzen und fördert das Verantwortungsbewusstsein. Damit werde es auch zu einem wichtigen Thema im Kita-Alltag. Es liege in der Natur der Sache, dass Kinder ab einem bestimmten Alter den Drang haben, alles allein zu machen. Damit hätten sie auch das Recht, an Entscheidungen ihres Lebens beteiligt zu werden.

Wie wirkt sich das auf den Alltag in den Kindereinrichtungen aus? Dieser Frage gingen die Kita-Leiterinnen und Erzieherinnen während des Workshops nach. „Die Herausforderung für die Erzieherinnen und Erzieher besteht darin, Beteiligung zu ermöglichen und gleichzeitig in den Kita-Alltag gesundheitsförderlich zu strukturieren.

Mitentscheiden ist wichtig

Wenn Kinder die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden, lernen sie Kompromisse einzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden“, weiß Susanne Borchert von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt.

Im Rahmen des Reflexionstreffens berichtete Maria Matthäs, Leiterin der Kita „Pfiffikus“ Halberstadt, aus der Kita-Praxis. Dort ist das Mitentscheiden der Kinder bereits zum festen Bestandteil des Alltags geworden. Neben einem Kinderrat werden die Mädchen und Jungen bei alltäglichen Aufgaben, wie beispielsweise bei der Speisenauswahl oder der Planung von Festen und Veranstaltungen beteiligt.

Die Herausforderung für die Kita-Teams bestehe schlussendlich auch darin: „Wie viel können wir die Kinder selbst entscheiden lassen“, sagt Julia Althaus, stellvertretende Leiterin der Kita „Edelhof“ Gröningen.

Yvonne Müller, aus der Kita „Zwergenland“ Remkersleben berichtete, dass in dieser Kindereinrichtung die Kinder über den Essensplan mit entscheiden. Im Morgenkreis werde diskutiert, wie der Tag gestaltet werden soll. In einer anderen Einrichtung wiederum bauen die Kinder inzwischen ihren eigenen Bewegungsparcours auf. Ines Paarmann aus der Kita „Bördespatzen“ Altenweddingen berichtete vom Kinderrat, der in der Kindereinrichtung integriert werden soll.

Eine große Herausforderung

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass es eine Herausforderung sei, das gesamte Team zu begeistern. Neue Ideen könnten nur umgesetzt werden, wenn das Team an einem Strang zieht. Dabei sehen sich die Einrichtungen mit der Tatsache einer dünnen Personaldecke oder wechselndem Personal konfrontiert. Andererseits würden gerade neue Kollegen auch neue Ideen mitbringen. Und natürlich müsse es gelingen, auch die Eltern einzubeziehen.

Ein großes Thema sei der unterschiedliche Entwicklungsstand der Kinder. Große Spannen würden gerade in der sprachlichen Entwicklung liegen. Und dieser Fakt habe oft nichts damit zu tun, dass Kinder mit Migrationshintergrund die Einrichtungen besuchen.

Am Ende des Workshops sind sich die Teilnehmerinnen einig, wie wichtig dieser Austausch für sie alle ist. Viele neue Ansätze können sie am Ende des Tages mit in ihre Einrichtungen nehmen. Gut gefallen haben den Erzieherinnen die offenen Gespräche. Eine derartig offene Runde sei nicht selbstverständlich. Es wurde auch der Wunsch geäußert, in anderen Kitas zu hospitieren. In jedem Fall sicherte Cindy Surmasz im Namen der LVG die weitere Unterstützung zu.