Neues Buch Kinderleicht durch Krottorf spaziert

Krottorf ist vor vielen Jahren der Heimatort von Peter Rehfeldt geworden. Jetzt nimmt er die jüngsten Dorfbewohner an die Hand, lädt sie zum Dorfspaziergang in besonderer Weise ein: In Form eines Buches mit kurzen, gereimten Versen und schönen Bildern.