Mitarbeiter der einzelnen Bauhöfe in der Verbandsgemeinde sichern derzeit Decke und Dachgebälk in der Kita „Schloss Trautenburg“ in Ottleben. Rechts im Bild: Dietmar Schmidt. Foto: Sebastian Pötzsch

Während der Sanierung der Kita in Ottleben sind Nässeschäden entdeckt worden. Die Bauarbeiten wurden daher vorerst eingestellt.

Ottleben l Die seit gut sechs Monaten laufende Sanierung in der Kita „Schloss Trautenburg“ in Ottleben ist vorerst auf Eis gelegt. „Wir haben im Dachraum sowie im zweiten Obergeschoss Nässeschäden entdeckt, die wohl schon Jahrzehnte alt sind“, begründet Bürgermeister Dietmar Schmidt gegenüber der Volksstimme den vorübergehenden Baustopp.

Doch damit nicht genug. Denn einhergehend mit der Nässe hat sich zudem auch noch Holzschwamm, also ein holzzerstörender Pilz, gebildet, „und zwar sowohl im Dachgebälk sowie in der Decke vom zweiten Obergeschoss zum Dachboden“, erklärt Schmidt weiter. Nun muss alles freigelegt werden, um den Schaden zu begutachten und den Gesamtschaden festzustellen. „Dafür mussten wir die Baufirmen erst einmal nach Hause schicken“, äußert der Bürgermeister.

Im März sollte alles fertig sein

Die Ottleber Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ wird bereits seit August 2018 saniert, im Oktober 2018 sollte alles fertig sein. So ist geplant, im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Treppenhaus die Elektrik, die Fußböden, die Decken, die Wände sowie die Küchen zu erneuern. Gut 200.000 Euro soll alles kosten. Keinen einzigen Cent muss die Verbandsgemeinde als Betreiber der Kita und Bauherr beisteuern. Denn das Projekt wird zu 100 Prozent mit Geld aus dem Fördermittelprogramm Stark V gefördert.

Im Dezember war das erste Obergeschoss mit einiger Verspätung offiziell übergeben worden. Dann wurde mit dem zweiten Obergeschoss begonnen. Die zunächst veranschlagten Kosten stiegen auf nunmehr 300.000 Euro. Die Verzögerung wurde unter anderem damit begründet, dass zum einen bei der ersten Ausschreibung der Arbeiten keine oder aber zu teure Angebote eingegangen und erst bei einer zweiten Ausschreibungsrunde alle Arbeiten vergeben worden waren. Zudem seien einige zuvor nicht eingeplante Arbeiten hinzugekommen. „Das ist ein historisches, denkmalgeschütztes Gebäude. Da kommt es dann auch mal zu unerwarteten Situationen“, hatte Auslebens Bürgermeister einst erklärt. Dennoch, so sahen es die aktualisierten Planungen von Ende 2018 vor, sollten alle Arbeiten nunmehr im März erledigt sein. Auch dieser Termin wird nicht mehr zu halten sein.

100 Jahre lang war Wasser eingedrungen

Doch dabei bleibt es nicht. Wegen des nun gefunden Schwammbefalls werden die Gesamtkosten für das Projekt weiter in die Höhe schnellen. Laut Dietmar Schmidt muss dafür allerdings die Kasse der Gemeinde Ausleben belastet werden. „Die Verbandsgemeinde ist zwar Träger der Kindertageseinrichtung und damit Bauherr für die Kita-Sanierung. Aber Ausleben ist Grundstückseigentümer. Damit sind wir am Zug“, erklärt der Bürgermeister. Wie hoch die Summe für die Pilzsanierung letztendlich sein wird, konnte Schmidt gegenüber der Volksstimme nicht abschätzen. „Das wird wohl eine enorme Kostenposition, die den aktuellen Haushalt der Gemeinde sprengen würde“, sagt der Ortschef.

Der Schaden war Mitte Januar bei den Sanierungsarbeiten entdeckt und am 18. Januar die Baustelle gesperrt worden. Am 22. Januar hat es laut Schmidt eine Krisensitzung mit ihm selbst sowie dem Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, der Kita-Leiterin Kerstin Busse und Mitarbeitern der Bauabteilung der Verbandsgemeinde gegeben. „Hier wurde eine erste Festlegung getroffen, nämlich die Sofortsicherung durch Abstützen der Deckenbalken“, erzählt der Bürgermeister. Außerdem sei die weitere Freilegung von Decke und Dachgebälk beschlossen worden, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen zu können. Schmidt: „Um Geld und Zeit zu sparen, wurde festgelegt, dass das mit Kräften aus der Verbandsgemeinde geschieht.“ So seien die Mitarbeiter des Bauhofes Ausleben, ein Mitarbeiter des Bauhofes Großes Bruch, ein Mitarbeiter des Gröninger Bauhofes sowie der Hausmeister der Schule in Ausleben für diese Arbeiten eingespannt worden.

Ein Holzsachverständiger sei bereits im Hause gewesen. „Der hat festgestellt, dass der Schaden schon sehr alt ist. Wasser muss über das undichte Dach eingedrungen sein, und zwar in den Jahren von etwa 1900 bis 1980. Der Schwamm war nicht feststellbar, weil die mittlerweile völlig verrotten Balken verschalt, also nicht einsehbar waren“, beschreibt Dietmar Schmidt.

Keine Gesundheitsgefahr für die 90 Kitakinder

Wie die weitere Sanierung der Kita von statten gehen soll, weiß der Bürgermeister im Moment nicht genau zu sagen. „Am besten so schnell wie möglich, damit wieder alles in geordneten Bahnen läuft“, wünscht sich Schmidt. Doch zuerst stehe die Sicherung und die genaue Dokumentation der Schäden im Vordergrund.

Für die rund 90 Kinder besteht unter dessen keine Gesundheitsgefahr, hebt Dietmar Schmidt hervor. Die Mädchen und Jungen werden weiterhin im Kita-Schloss betreut, und zwar aktuell im Untergeschoss sowie im ersten Obergeschoss, den beiden bereits fertig sanierten Teilen der Kita. Diese sind zu den vom Schwamm betroffenen Arealen hermetisch abgeriegelt.