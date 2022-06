Klimaschutz im Schrebergarten

Bäume in heimischen Gärten werden immer wichtiger für das Klima. Doch welche Pflanzen eignen sich dafür besonders gut? Und was müssen fleißige Gärtner im anstehenden Herbst beachten?

Oschersleben/Wanzleben - Obstbäume, zahlreiche Sorten Tomaten und ein riesiges Kräuterbeet sind nur ein paar Bestandteile in Uwe Reichels Kleingarten in Oschersleben. Der Hobbygärtner betreibt seit 30 Jahren einen Kleingarten zusammen mit seiner Ehefrau und beobachtet den weltweiten Klimawandel auch in seinem kleinen Garten.