Bei der Wahl zum neuen Oschersleber Stadtrat zeichnet sich die CDU als Wahlsieger ab. Neu im Stadtrat wird die AfD sein.

Oschersleben l Der Stadtrat von Oschersleben wird einen Umbruch erleben. Zunächst wird das Gremium kleiner werden, und zwar wegen der sinkenen Einwohnerzahl von 36 auf 28 um mindestens 8 Sitze schrumpfen. Doch nach dem bisherigen Zwischenergebnis könnten künftig noch weniger Räte die Geschicke der Bodestadt lenken.

Denn mit der AfD wird nicht nur eine neue Fraktion im Stadtparlament vertreten sein. Die Gruppe wird zum Zünglein an der Wage, wenn es um die numerische Zusammensetzung des Gremiums geht. So ist die Fraktion mit drei Kandidaten ins Rennen gegangen, wird aber mit etwa 14 Prozent und vier Sitzen als viertstärkste Kraft im Stadtrat vertreten sein. Den vierten Sitz kann sie aber nicht besetzen, so werden dem Rat künftig also nur noch 27 Lokalpolitiker angehören.

Auch Linke büßen kräftig ein

Bis zum Redaktionsschluss um 23.15 Uhr waren in 14 von 23 Wahllokalen die Stimmen ausgezählt. Demnach hätte die CDU die Stadtratswahl gewonnen. Die Christdemokraten konnten 25,9 Prozent aller Wähler in der Bodestadt und ihren Ortsteilen auf sich vereinigen und werden voraussichtlich mit sieben Sitzen die SPD als bisher stärkste Kraft ablösen. Dennoch wird die CDU im Vergleich zu den Wahlen vor fünf Jahren Verluste von mehr als sechs Prozent hinnehmen müssen. Damals kam die Partei auf 31,7 Prozent.

Die Verluste bei den Sozialdemokraten werden um einiges höher ausfallen. Sie sind die großen Wahlverlierer. Erreichten sie vor fünf Jahren noch 31,9 Prozent, waren es am Sonntag nur 20,7 Prozent. Das ist ein Verlust von 10,5 Prozent. Damit wird die SPD wohl als nur drittstärkste Kraft und mit sechs Sitzen im Stadtrat vertreten sein.

Als zweitstärkste Kraft werden die Vertreter der FUWG ins Stadtparlament einziehen. Mit 20,9 Prozent aller Stimmen konnten die Freien Wähler einen Stimmgewinn von mehr als 5 Prozent erzielen und werden mit 6 Räten vertreten sein. 2014 erreichte die Gruppe 14,5 Prozent.

Teils lange Schlangen vor Wahllokalen

Die Linke wird künftig mit nur zwei Sitzen vertreten sein. Im Gegensatz zu 2014, als die Partei noch 15,6 Prozent erreichte, kommt sie aktuell auf nur 8,4 Prozent und zählt mit einem Minus von 7,2 Prozent ebenfalls zu den großen Verlierern. Für die Wählergruppe „Wir für Emmeringen“ sieht es aktuell schlecht aus. Mit nur 1,7 Prozent wird es ihr Spitzenkandidat Nico Haase dieses Mal nicht in den Stadtrat schaffen. Allerdings lagen zum Redaktionschluss die Ergebnisse aus dem Emmeringer Wahllokal noch nicht vor.

Trotzdem wird der Oschersleber Stadtrat bunter. Denn neben der AfD wird wohl auch Thomas Ulrich von der FDP mitmischen. Seine Partei konnte nach bisherigem Stand 2,8 Prozent aller Wählerstimmen auf sich vereinigen. Außerdem werden die Grünen weiterhin im Rat vertreten sein. Statt Lilo Drohberg wird allerdings Spitzenkandidat Ludwig Klamm einen Sitz einnehmen. Auch Einzelkandidat Björn Löffler könnte es schaffen. Mit 1,7 Prozent stehen seine Chancen gut.

Ein O-Ton erreichte am späten Abend bereits die Redaktion. „Dafür, dass wir als junges Team das erste Mal teilgenommen haben, können wir stolz auf das Ergebnis sein“, teilte Ludwig Klamm mit. Am Wahltag selbst hatten sich teils lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet. Vor allem in den Vormittagsstunden machten die Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Der Nachmittag gestaltete sich für die vielen Wahlhelfer entspannter, jedoch zählten die Helfer im Wahllokal 006 in der Puschkinschule nachmittags in etwa genauso viele Wähle wie vormittags.