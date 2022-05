Konzertlesung prominent besetzt

Eine Konzertlesung mit prominenter Besetzung veranstaltet die Gedenkstätte Marienborn am Sonntag, 7. November. In Anlehnung an den Jahrestag des Mauerfalls lautet die Überschrift: „Ich musste raus – Wege aus der DDR“.

Marienborn - Zwei Künstler verschiedener Genres, die ihre Kunst vereinen und somit ein besonderes Erlebnis schaffen – so sieht es die Konzertlesung „Ich musste raus – Wege aus der DDR“ anlässlich des 32. Jahrestags des Berliner Mauerfalls in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn vor. „Als Vorgriff auf den historischen Tag der Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 findet diese Veranstaltung am Sonntag, 7. November, ab 15 Uhr an der einstigen Grenzübergangsstelle statt“, heißt es dazu von der Gedenkstätte.