Straßenverkehr Kreuzung in Kroppenstedt sorgt immer wieder für Ärger

Fehlende Linien, zu hohe Geschwindigkeit: Die Kreuzung an der Straße der Freundschaft in Kroppenstedt sorgt immer wieder für Kritik. Jetzt ist eine Lösung in Sicht, wie nach einem Treffen von Fachleuten vor Ort bekannt wurde.