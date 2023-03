In der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses sollte Kroppenstedts berühmtes Denkmal – das Freikreuz – in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle spielen. Auch für das berühmte Fest.

Kroppenstedt - „Die Arbeiten kommen gut voran, vor allem am Querarm“, bestätigt Steinmetzmeister Daniel Käsebier in der Volksstimme. Der Steinmetzmeister spricht vom Kroppenstedter Freikreuz, das in den Werkstätten für Denkmalpflege gerade saniert wird. Hier legt vor allem Roland Gall, ebenso Steinmetzmeister, seine geschickte Hand an.