In der Reitersteingrundschule wird Weihnachten gefeiert. Beim Öffnen des lebendigen Adventskalenders gab es Nikolausüberraschung in Kroppenstedt: Die Kinder haben ein Lineal mit dem Schullogo geschenkt bekommen.

Kroppenstedt. - Die Kroppenstedter Grundschule und ihr Förderverein öffneten zum Nikolaustag ein weiteres Türchen des Lebendigen Adventskalenders der Reithufenstadt. Auf dem Schulhof und im Schulhaus war ein buntes Treiben im weihnachtlichen Flair vorbereitet.

Ein Schüler eröffnete mit seiner Gitarre das Programm, bei dem auch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen wurden.

Das Öffnen des Kalendertürchen an der Grundschule fiel auf den Nikolaustag und so schaute auch dieser in der Schule vorbei. Für jeden Mädchen und für jeden Jungen hatte er eine bunte Tüte mitgebracht. Darin befand sich etwas Besonderes: ein Lineal aus dem 3-D-Drucker mit dem Schullogo. Eine Firma hat diese gesponsert.

Gleich mehrere Firmen haben die Aktion der Grundschule unterstützt. Das Öffnen des Adventstürchens war laut Schulleiterin Madeleine Baltruschat gut besucht. Eltern, Großeltern und Geschwister sowie Kroppenstedter Bürger ließen es sich gut gehen. Die Grundschüler haben im Vorfeld gebastelt und so fanden weihnachtliche Dekorationen neue Besitzer. Gemeinsam wollen Lehrer und Schüler entscheiden, welche Wünsche mit den Einnahmen aus dem Adventstürchen in der Grundschule erfüllt werden können. Die Grundschule samt Förderverein beteiligen sich alle zwei Jahre am Lebendigen Adventskalender.

Der Nikolaus brachte besondere Lineale mit. Foto: Sabine Hoffmann

Schon am morgigen Sonnabend öffnet sich um 18 Uhr das nächste Türchen des Kroppenstedter Lebendigen Adventskalenders. Dann wird der Feuerwehr-Förderverein für weihnachtliche Stimmung am Gerätehaus sorgen. Die Freikreuzapotheke in der Kurzen Straße heißt Besucher am Montag, 11. Dezember, In der Zeit zwischen 16 und 17.30 Uhr willkommen.

In der DRK-Begegnungsstätte findet der Lebendige Adventskalender am Dienstag, 12. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr mit der Seniorenweihnachtsfeier statt. Der Lebendige Adventskalender wird in Kroppenstedt von Familien, Firmen und Vereinen ehrenamtlich organisiert, um die Menschen in der Vorweihnachtszeit zusammenzubringen.