Krottorf - Noch blicken die Mitglieder des Krottorfer Schützenvereins rund um ihr Vereinsdomizil auf eine ziemliche Schlammwüste, die im Zuge der Bauarbeiten am Mühlgraben entstanden ist. Der Schützenplatz soll bis zum großen Fest Anfang August in jedem Fall wieder hergerichtet sein. Schützenvereinsvorsitzender Michael Hecht berichtet von einer Zusammenkunft mit der Kommune und der Baufirma. In dieser Beratung sei festgelegt worden, dass in einem ersten Schritt der Platz für das Mai-Feuer hergerichtet wird. Bis zum 30. Juni habe die Strabag die Aufgabe, den Platz und die Restarbeiten am Mühlgraben zu beenden.

