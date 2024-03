Christa Kahlert organisiert seit vielen Jahren Veranstaltungen für die Krottorfer Senioren. Warum sie jetzt kürzter treten will.

Seniorenbetreuung in der Westlichen Börde

Krottorf. - Seit vielen Jahren kommt die ältere Generation von Krottorf einmal im Monat in der Burg zusammen – bei Kaffee und Kuchen lässt es sich gut plaudern. „Eingerührt“ hat diese Treffen einst Christa Kahlert.

In wenigen Tagen wird sie 85 Jahre alt, nun möchte sie sich etwas zurückziehen. Die Treffen werden weiterhin stattfinden. „Nur das Einkaufen schaffe ich nicht mehr so“, erklärt die Krottorferin. „Wir holen sie ab“, versichern die Frauen ihrer Kaffeezeit-Organisatorin.

Um ihr zu danken, ist an diesem Nachmittag auch Gröningens Bürgermeister Ernst Brunner, Krottorf ist ein Ortsteil der Bodestadt, vorbeigekommen. Einen großen Blumenstrauß und eine kleine Überraschung hat er Christa Kahnert mitgebracht. Diese hat sich sichtlich über die Anerkennung gefreut.

Bereits zu DDR-Zeiten wurden die Treffen für die ältere Generation organisiert und bis zum heutigen Tag beibehalten. Die Frauen kommen in der Burg zusammen und genießen bei Kaffee und Kuchen die Gemeinschaft, tauschen viele Erinnerungen aus. Früher wurde selbst gebacken, heute wird der Kuchen gekauft, denn jünger ist niemand geworden.

An diesem März-Nachmittag wird natürlich der Frauentag eine Rolle spielen. Deshalb gab es dieses Mal für die ausnahmslos weiblichen Teilnehmerinnen eine bunte Primel.

Gern erinnern sich die Frauen an gemeinsame Unternehmungen. Viele Busfahrten wurden organisiert. „Früher sind aber auch deutlich mehr zu unseren Nachmittagen gekommen. Einige sind bereits verstorben, andere fühlen sich zu jung“, sagen die Krottorfer Frauen. Und dennoch erneuern sie ihre Einladung an die ältere Generation des Dorfes, doch ruhig mal vorbeizuschauen.

„Wir haben immer die Weihnachtsfeiern für den ganzen Ort organisiert, bei runden Geburtstagen gehen wir von Haus zu Haus“, erzählt Christa Kahlert.

Sie hat an diesem Tag etwas ganz Besonderes im Gepäck. Straußeneier für die Kindertagesstätte. Die vollen mit den großen Eiern basteln. Und so erzählt Christa Kahlert von den Straußen, die die Familie hält.

Und da sind auch schon, die Mädchen und Jungen der hiesigen Kindertagesstätte „Klettermax“ sind mit ihren Erzieherinnen eingetroffen. An diesem Tag bringen die Kinder Grüße zum Frauentag. Und zu den Liedern, die sie für ihren Auftritt geübt haben, gehört auch das altbekannte Lied „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. Für die Frauen haben die Mädchen und Jungen gebastelt. Und mit ihren Basteleien überreichten sie besondere Blumengrüße. Die Kita-Kinder sind im Ort bekannt, überbringen sie doch auch musikalische Grüße an runden Geburtstagen.

Das Osterfest ist nicht mehr fern und so wurden die Frauen eingeladen, am Ostersonnabend in die Gartenanlage zu kommen, dort feiert die Kita „Klettermax“ gemeinsam mit dem Förderverein das Osterfest und startet um 10 Uhr die Suche nach den bunten Eiern.