Krottorf - Krottorfs Schützenvereinsvorsitzender Michael Hecht sieht dem diesjährigen Schützenfest gelassen entgegen. Ein Festkomitee hat mehr als ein Jahr lang, alles getan, um das Fest vorzubereiten. Es steht unter einem besonderen Zeichen: Der Krottorfer Schützenverein wird 200 Jahre alt.

Die frühzeitigen Vorbereitungen zahlen sich aus. Der Zeltwirt des Vorjahres konnte für das diesjährige Schützenfest erneut gebunden werden, auch Schausteller sind vor Ort. Sie kommen mit dem Schaustellerbetrieb Nachtigall sozusagen aus der Nachbarschaft, nämlich aus Kloster Gröningen. Gleich mehrere Spielmannszüge konnten für die Umzüge und Platzkonzerte verpflichtet werden.

Das Jubiläumsschützenfest beginnt am morgigen Freitag. Nach dem Abholen der Schützenkönige des Vorjahres beginnt eine Festveranstaltung. „Der Landrat Martin Stichnoth, der Präsident des Landesschützenverbandes, Eduard Korzenek, der Vizepräsident des Kreissportschützenbundes Thomas Kaseckert, Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, Gröningens Bürgermeister Ernst Brunner und Sponsoren haben ihr Kommen zugesagt“, so Michael Hecht.

Erstmals wird getrennt geschossen

Zum Jubiläum des Vereins wird es natürlich auch etwas Neues geben. Erstmals gibt es ein getrenntes Schießen der Frauen und Männer. Somit gibt es nicht nur einen Schützenkönig, sondern auch eine Schützenkönigin. Darüber hinaus werden ein Kinder-/Jugendkönig und ein Volkskönig ermittelt. All das passiert am Sonnabend, 5. August, zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Festplatz. Nach dem Kinder- und Familiennachmittag werden die neuen Schützenkönige des Jubiläumsjahres 2023 am Abend während des Festballs proklamiert.

„Wir sind im Aufwind“, sagt Krottorfs Schützenvereinsvorsitzender Michael Hecht. Waren es im vergangenen Jahr noch 33 Mitglieder ist die Zahl nach trotz dreier Austritte auf inzwischen 41 angewachsen. „Das Interesse an unserem Verein ist da. Das merken wir bei Veranstaltungen. Andererseits gelingt es eben nicht, jugendlichen Nachwuchs zu gewinnen. Obwohl wir eigens für die Kinder und Jugendlichen Lasergewehre angeschafft haben“, so Michael Hecht, der seit 21 Jahren der Vereinsvorsitzende ist.

Der 200 Jahre alte Schützenverein besitzt einige Schätze aus der Historie, so die originalen Königsschärpen und die Königskette. Die alte Schützenfahne hingegen ist seit Ende des 2. Weltkrieges verschwunden und nie wieder aufgetaucht.

Älteste Schärpe ist 200 Jahre alt

Die älteste Schärpe ist fast 200 Jahre alt. Im Schützenverein Krottorf trägt der Schützenkönig im Übrigen zwei Schärpen. Um die alten Schärpen zu schützen, hat Vereinsmitglied Jutta Feind neue entworfen.

„Zur 750-Jahr-Feier von Krottorf, das war 1988, hat sich der Schützenverein eine neue Fahne im Kleiderwerk Oschersleben in Rot-Grün, also in unseren Vereinsfarben, nähen lassen. Darauf sind die Bode und die drei Brücken unseres Dorfes zu sehen. Und die LPG-Schneiderei in Schwanebeck hat uns Mützen genäht. Diese wurden mit Kokarden der Deutschen Reichsbahn verziert“, erzählt Karsten Junge aus der Historie. Seit 1996 hat der Schützenverein eine neue Fahne.

2015 konnte der Anbau des heutigen Schützenhauses fertig gestellt werden. Das alte Schützenhaus von 1886 war zu marode geworden.

Im Gegensatz anderen Vereinen in der Region hat der Schützenverein Krottorf auch zu DDR-Zeiten existiert und Schützenfeste gefeiert. 1960 oder 1961 wurde das erste Schützenfest nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert.