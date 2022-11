Ausstellung Künstler Helmut Biedermann zeigt in Oschersleben Bilder gegen den Krieg

Der aktuelle Krieg in der Ukraine hat den Maler Helmut Biedermann zu seiner jüngsten Ausstellung inspiriert. Zum Tag der offenen Tür ist sie erstmals in der Puschkin-Gemeinschaftsschule in Oschersleben zu sehen.