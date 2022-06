Künstler Sebastian Herzau verewigt altes Fotomotiv im sanierten Bahnhof von Oschersleben

Noch ein Stück mehr Oschersleber Stadtgeschichte ist jetzt im sanierten Bahnhofsgebäude erhalten. Künstler Sebastian Herzau war an die Bode gekommen, um dafür die Pinsel zu schwingen.

Oschersleben - Zwei Monate ist es her, dass der historische Bahnhof in Oschersleben nach der Sanierung eröffnet wurde. Da das Haus mit dem Baujahr 1843 zu den ältesten Bahnhofsgebäuden Deutschlands gehört, hatte der Denkmalschutz auch bei der Sanierung ein gehöriges Wörtchen mitzureden. So wurden unter anderem die Originalkacheln aus den 1960er-Jahren aufgearbeitet und versprühen noch heute im Foyer den Charme längst vergangener Zeiten.