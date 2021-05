Künstlerin ist auf Motivsuche in ihrer alten Heimat Wulferstedt

Von Yvonne Heyer - Wulferstedt/Hasselfelde lDas Pfingstwochenende steht vor der Tür und damit sind ganz sicher auch Ausflüge geplant. Falls Sie in Richtung Harz unterwegs sein sollten, machen Sie doch einen Abstecher nach Hasselfelde. In der dortigen Kirche ist noch bis zum 24. Mai eine Ausstellung mit Aquarellen von Dorothea Schomburg zu sehen. Dank der offenen Kirche wurde die Exposition auch in Zeiten von Corona möglich, allerdings gab es zur Eröffnung keine Vernissage. Die Ausstellung ist die erste Ausstellung der gebürtigen Wulferstedterin, und die durchweg positive Resonanz der Besucher bestärkt sie darin, eine weitere Ausstellung in Angriff zu nehmen, in ihrem einstigen Heimatort am Großen Bruch. Doch die Kirche hier ist aktuell eine Baustelle. Die Exposition muss wohl bis 2022 warten.

In der aktuellen Ausstellung in der Hasselfelder Kirche sind auch Aquarelle mit Motiven aus Wulferstedt zu finden: das Elternhaus von Dorothea Schomburg, die Dorfeiche, die Kirche mit dem Wolf, der Wulferstedt den Namen gibt und die beiden Windmühlen.

Beinahe 30 Jahre hat Dorothea Schomburg Pinsel und Farben nicht zur Hand genommen. Erst seit die heute 65-Jährige nicht mehr berufstätig ist, fand sie wieder Zeit und Muße zum Malen. Die Diplommathematikerin zog 1979 mit ihrem Mann Rainer, ebenfalls Mathematiker, nach Halberstadt. „Ich kannte dort niemanden. Also schloss ich mich der Malgruppe des bekannten Halberstädter Künstlers Franz Tautz an. Neun Jahre war ich Mitglied dieser Gruppe“, erinnert sich Dorothea Schomburg. Sie machte zusätzlich eine Ausbildung zum Zirkelleiter für Malerei und Grafik sowie textiles Gestalten.

Als die Familie 1988 nach Hasselfelde zog und mit der Wende 1989 völlig neue berufliche Herausforderungen zu meistern waren, blieb für die nächsten 30 Jahre keine Zeit für ein künstlerisches Schaffen in der Freizeit. Seit dem 1. Januar 2021 ist Dorothea Schomburg offiziell in Rente, zuvor war sie bereits in die Altersteilzeit gegangen. Und mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben kam auch die Langeweile. „Ich konnte in der Nacht auf den 7. Januar 2020 nicht schlafen. Mit dem Computer suchte ich nach einem Volkshochschulkurs, um wieder mit dem Malen zu beginnen. Morgens um 2 Uhr habe ich mich für einen Anfängerkurs Aquarell-Malerei, die ich unbedingt lernen wollte, angemeldet. Noch am gleichen Tag ging es los“, erzählt die Hobbykünstlerin.

Zu unserem Treffen in ihrem einstigen Heimatort hat sie eine dicke Mappe mit fertigen Arbeiten mitgebracht. Während des Aquarell-Kurses lautete beispielsweise die Aufgabe, eine Brücke in unterschiedlichen Techniken aufs Papier zu bringen. So benutzte Dorothea Schomburg auch Kaffeepulver. In elf verschiedenen Arten hat die Hobbymalerin die Brücke gezeichnet.

Wo und wie findet sie ihre Motive? „Ich male alles und werde überall fündig. Den Fotoapparat habe ich immer dabei. Viele Fotos sind die Grundlage für das nächste Bild. Andererseits setze ich manchmal einfach nur einen Tropfen Farbe auf das Papier und bin dann selbst gespannt, was daraus entsteht“, erklärt sie beim Blättern durch die Bildermappe, die voll ist von Porträts, Häusern, Landschaften oder Blumen. Seit Beginn dieses Jahres wagt sie sich an Porträts und auch dann startet sie so manches „Experiment“.

In der Hasselfelder Ausstellung, dort sind übrigens 45 Arbeiten zu sehen, finden die Betrachter Aquarelle aus der Harz-Region. Darunter ist das Lieblingsbild Dorothea Schomburgs: ein Boot am Stieger Teich. Einen Kalender von Hasselfelde hat die Künstlerin ebenso gestaltet. Auf den einzelnen Kalenderblättern sind die Motive von 1900 und von heute, also alt und neu, nebeneinander festgehalten.

Dorothea Schomburg sagt von sich, dass sie ein sehr sozialer Mensch ist. Sie vermisst in Zeiten von Corona die Malgruppe und die Line-Dancer, wo sie aktiv mitmischt. Das Malen, bis zu drei Stunden täglich, hilft ihr, die Zeiten mit Abstand und ohne Kontakte zu überstehen. Und natürlich ist sie nach Wulferstedt nicht nur zum Plaudern über ihr schönes Hobby gekommen. Vor der Kirche packt sie ihre Malutensilien aus, praktischerweise kann sich der Rucksack auch in einen Hocker verwandeln. Schließlich startet sie mit dem Fotoapparat einen Rundgang durch ihren Heimatort schon auf der Suche nach Motiven für die Ausstellung in St. Martini 2022.