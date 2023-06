Oschersleben - Als Celina Brandt aus Hordorf den Schulabschluss in der Tasche hatte, hat sie sich im Anschluss für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) entschieden. Seit September 2022 arbeitet sie nun in der „Chancenschmiede“, eine Einrichtung für die Betreuung psychisch erkrankter Erwachsener in Oschersleben. Ob die FSJ-Stellen in der Chancenschmiede beim DRK in Oschersleben jedoch auch in Zukunft besetzt werden können, ist aber derzeit unklar. Denn ab dem kommenden Jahr soll im Bundeshalt an dem Posten für Freiwilligendienste gespart werden.

