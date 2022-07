Landkreis Börde: Zum Meisterbrief mit Hindernissen

Ackendorf - Der Ackendorfer Karsten Plate ist Dachdecker. Und das ist er schon ziemlich lange. Dass sein Sohn Toni mal neben ihm auf der Baustelle auf dem Gerüst herumturnt, das war so zwar nicht geplant, aber bei dem war schon recht früh klar, dass er auch einmal selbst ins Handwerk will, „warum also nicht Dachdecker“, fragte sich der heute 24-Jährige. Das ist alles mittlerweile schon eine ganze Weile her, doch nach der Ausbildung sollte für den „kleinen“ Plate noch nicht Schluss sein. Denn da gab es noch ein paar Ideen mehr. „Als ich meinen Gesellenbrief hatte, da hatte ich den Plan schon im Hinterkopf, dann auch noch den Meister zu machen“, so Plate weiter.