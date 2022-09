Letztes Fest im alten Domizil in Oschersleben - wie gehts weiter?

Die Begegnung von Flüchtlingen bestimmt die Arbeit der AG Willkommenskultur in Oschersleben. Nun wurde aber wohl am alten Standort letztmalig ein Fest gefeiert.

Oschersleben - In sieben Jahren hat sich die AG Willkommenskultur in Oschersleben zu einer starken Gemeinschaft, größtenteils ehrenamtlich getragen, entwickelt. Für Geflüchtete ist die AG eine gute Adresse, wie sich auch jüngst bei dem Fest der Köstlichkeiten zeigte. Zahlreiche Gäste verschiedener Nationalitäten hatten sich im Garten des „Treffs“ in der Seelmannstraße versammelt.