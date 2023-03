Hornhausen - Zusammenarbeiten, um Gutes zu tun: Unter diesem Motto hat der Lions Club Oschersleben – Die Börde den Verein „M.A.DE. for Kids“ unterstützt. Um dem Verein bei der Finanzierung der Rock & Metal Day'z unter die Arme zu greifen, hat Lions-Präsidentin Dr. Martina Neshau gemeinsam mit ihrer Schatzmeisterin Rosemarie Kiehne eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Dieses Festival veranstaltet „M.A.DE. for Kids“ jedes Jahr in der Oschersleber Motorsport-Arena. Drei Tage lang treten dabei Bands aus dem Rock- und Metalbereich auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.