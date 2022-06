Magdeburger Paar verliebt sich in Pfarrhaus in Krottorf

Krottorf - Marion und Martin Willig sind bei ihrer Suche nach besonderen Feriendomizilen ihre eigenen Wege gegangen. „architekururlaub.de“ oder „urlaubsarchitektur.de“ sind Internetplattformen, auf denen sie fündig wurden. Auf diesem Weg haben sie viele Bundesländer bereist und in besonderen „Ferienhäusern“ Urlaub gemacht. Schließlich kam das Ehepaar auf die Idee, selbst ein derartiges Feriendomizil zu schaffen. „Es war gar nicht so einfach, ein Haus zu finden“, erinnert sich Marion Willig. Schließlich kam der Tipp, es auf „kirchengrundstücke.de“ zu versuchen. Dort stießen Marion und Martin Willig auf das Krottorfer Pfarrhaus. Sie wissen es noch wie heute: An einem Sonntag sind sie in das Dorf an der Bode gefahren. „Martin, das ist es“, sagte Marion Willig zu ihrem Mann. Sofort rufen sie im zuständigen Pfarramt an.