Wohnen in Oschersleben

Oschersleben - Schon als im August des Vorjahres gerade die ersten Wände standen, hatte Holger Schubert als Investor auf dem ehemaligen Gelände der Zuckerfabrik in Oschersleben nicht ausgeschlossen, dass es in seinen Plänen für die Bebauung Veränderungen geben könnte. Als Hintergrund gab er damals beispielsweise die Entwicklungen auf dem Energiemarkt und die stetig steigenden Preise für Baumaterialien an.