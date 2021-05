Mit der Baugrube beginnt das neue Depot der Feuerwehr in Eilsleben

Die freiwillige Feuerwehr in Eilsleben bekommt ein neues Gerätehaus. Die Baugrube dafür wurde bereits ausgehoben.

Von Ronny Schoof - Eilsleben l Erster baulicher Schritt hin zum neuen Feuerwehrstandort: Am Eilsleber Ortsausgang in Richtung Ummendorf haben in dieser Woche die Erschließungsarbeiten auf dem Baugrund des künftigen Gerätehauses der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf begonnen. Für die kommende Woche ist der symbolische erste Spatenstich durch die Baubeteiligten angekündigt.

Der Planungs- und Finanzaufwand für das Projekt ist enorm. Das Bauprojekt hatte sich in den vergangenen fünf Jahren immer wieder verzögert.

Und auch die Baukosten sind deutlich höher geworden. Zwischenzeitlich waren auch Zweifel bei den Beteiligten aufgekommen, ob es überhaupt noch zu einer Realisierung kommt und ein neues Gerätehaus gebaut werden kann.

Diese Befürchtungen dürften nun verstummen. Knapp drei Millionen Euro sind für das moderne Feuerwehrdomizil veranschlagt. Den Großteil trägt die Verbandsgemeinde Obere Aller. Nach der Fertigstellung – voraussichtlich im nächsten Jahr - soll dort unter anderem ein kompletter Löschzug der Gemeindewehr, bestehend aus vier Fahrzeugen, stationiert werden.

Damit verfügt die freiwillige Feuerwehr dann über einen modernen Stadtort in Eilsleben und in der Oberen Aller, der auch den erforderlichen baulichen technischen Anforderungen an ein zeitgemäßes Feuerwehrdepot entspricht.