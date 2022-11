Müssen Vereine in Oschersleben künftig für Energie zahlen?

Oschersleben - Was eigentlich seit langer Zeit in Oschersleben schon Usus war, ist jetzt auch in einer Satzung festgeschrieben. Der Stadtrat hat am Dienstag die neue Sportstättenbenutzungssatzung beschlossen. Schwarz auf weiß ist darin zunächst aufgeführt, dass es in der Stadt vier Sporthallen und sieben Sportplätze in kommunaler Trägerschaft gibt, wer diese nutzen kann und dass auf Antrag und nach entsprechender Genehmigung Nutzungszeiten vergeben werden können.