Ein unbeleuchteter Straßenabschnitt Richtung Kinderheim sorgt in Altbrandsleben seit Langem für ein Unfallrisiko. Einwohner fordern per Unterschrift zum Handeln auf. Jetzt reagiert die Oschersleber Stadtverwaltung.

Nach Beinahe-Unfällen: Bekommen Altbrandsleber jetzt die nötige Straßenbeleuchtung?

Wegen fehlenden Straßenlaternen Richtung Kinderheim ist es in Altbrandsleben immer wieder zu Beinahe-Unfällen gekommen.

Altbrandsleben - Mehr Licht ins Dunkel bringen und damit für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen – das fordern derzeit viele Einwohner von Altbrandsleben. Denn ein unbeleuchteter Straßenabschnitt auf dem Weg zwischen der Straße Zum Tannenberg und dem Waldhaus, einer sozialpädagogisch-therapeutische Kinder- und Jugendeinrichtung, habe schon mehrfach zu Beinahe-Unfällen geführt.