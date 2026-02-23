Unfallgefahr in der Börde Nach Beinahe-Unfällen: Bekommen Altbrandsleber jetzt die nötige Straßenbeleuchtung?
Ein unbeleuchteter Straßenabschnitt Richtung Kinderheim sorgt in Altbrandsleben seit Langem für ein Unfallrisiko. Einwohner fordern per Unterschrift zum Handeln auf. Jetzt reagiert die Oschersleber Stadtverwaltung.
23.02.2026, 08:00
Altbrandsleben - Mehr Licht ins Dunkel bringen und damit für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen – das fordern derzeit viele Einwohner von Altbrandsleben. Denn ein unbeleuchteter Straßenabschnitt auf dem Weg zwischen der Straße Zum Tannenberg und dem Waldhaus, einer sozialpädagogisch-therapeutische Kinder- und Jugendeinrichtung, habe schon mehrfach zu Beinahe-Unfällen geführt.