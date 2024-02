Bei einem Hausbrand in Oschersleben im November 2023 ist eine tote Person geborgen worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Nun bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Nach Brand mit einem Toten in Oschersleben: Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Oschersleben - Nutzer in sozialen Netzwerken haben ein Bild eines Zeugenaufrufes der Polizeiinspektion Magdeburg verbreitet, der sich auf einen Hausbrand in Oschersleben bezieht. Eine Pressesprecherin der Polizei bestätigt die Echtheit.

„Der Zeugenaufruf zu einem Brand im November letzten Jahres ist authentisch und wurde durch die Polizei erstellt und ausgeteilt,“ teilt Jennifer Gadkowsky von der Polizeiinspektion Magdeburg mit. Die Blätter, in denen um Mithilfe gebeten wird, wurden demnach in der Nähe des Hausbrandes verteilt. Darin heißt es: „Falls Sie im Bereich des Brandortes Beobachtungen gemacht haben, die für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.“ Nach Angaben der Polizei würden entsprechende Zeugenaussagen aufgenommen und im Zuge der laufenden Ermittlungen ausgewertet.

Hintergrund ist das Feuer in einem Einfamilienhaus im Neubrandslebener Weg, Ecke Schillerstraße in Oschersleben, das am Morgen des 10. November 2023 ausgebrochen war. Wie der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehr, Andreas Ehrhardt, damals mitgeteilt hat, seien die Einsatzkräfte um 7.45 Uhr wegen einer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus alarmiert worden. Nachdem man vor Ort von Nachbarn die Meldung erhalten habe, dass sich der Hauseigentümer noch im Haus befinden müsste, wurde im Obergeschoss eine leblose Person gefunden.

Wie es wenig später nach Angaben der Polizei hieß, handelte es sich bei dem Opfer um einen 43-jährigen Mann. Dieser sei vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen. „Darüber hinaus sind keine weiteren Personen zu Schaden gekommen“, sagte der Pressesprecher des Polizeireviers Börde, Martin Klinge. Die Ermittlungen zum Unglück seien demnach aufgenommen worden – und bis heute noch nicht abgeschlossen.

Der Zeugenaufruf der Polizei in Oschersleben wurde in Sozialen Netzwerken verbreitet. Screenshot: Jan Dahms

Besonderer Einsatz der Oschersleber Feuerwehr

„Das Feuer selbst konnte zügig gelöscht werden“, teilte der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehr, Andreas Ehrhardt, unmittelbar nach dem Vorfall mit. In seiner Jahresbilanz bezeichnet er das Ereignis im November 2023 vor wenigen Wochen rückblickend als „Ausnahmesituation“. Bis zum Eintreffen der Notfallseelsorge betreuten demnach die Kräfte der Feuerwehr vor Ort die Angehörigen. „Hier gab es nach Beendigung des Einsatzes auch noch einmal Gespräche mit Einsatzkräften, um diese belastende Situation bewältigen zu können“, so Ehrhardt. Vor Ort waren nach eigenen Angaben insgesamt 23 Einsatzkräfte aus Oschersleben und dem Ortsteil Hornhausen mit sechs Einsatzfahrzeugen am Geschehen beteiligt.

Das Ziel der aktuellen Bitte der Polizei um Mithilfe sei es, Zeugen zu finden, die Informationen zum Brandgeschehen geben können, heißt es nun von der Polizeiinspektion Magdeburg, die in diesem Fall ermittelt. Demnach wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, das unter der Telefonnummer 0160/5833165 zu erreichen ist. Kontaktiert werden kann die Polizei aber auch unter der E-Mail-Adresse fk2.pi-md@polizei.sachsen-anhalt.de. Hinweise werden aber auch in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.