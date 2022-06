Nach Chaos-Winter: Oschersleben vorbereitet auf Schnee und Eis

Oschersleben - "Die Lager mit Streusalz sind voll, der Winterdienst ist seit vergangenen Mittwoch in Bereitschaft." Zuversichtlich klingt Oscherslebens Stadtsprecher Mathias Schulte am Telefon, wenn es um den kommenden Winter geht - und den Straßen in der Gemeinde, die bald glatt und voller Schnee sein werden. Doch reicht das, um nicht wieder in Schnee zu versinken, wie Anfang des Jahres?