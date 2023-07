Zu einem Baustellenrundgang in der neuen Grundschule von Hamerslben hatte die Gemeinde eingeladen. Was es alles zu sehen gab.

Neue Grundschule in Hamersleben: So sieht sie von innen aus

Hamersleben - „Ich bin einfach nur neugierig“, sagt der 78-jährige Peter Schanowski. Bislang konnte er nur von außen den Bau der neuen Hamersleber Grundschule beobachten.

Mit dem Baustellenrundgang bekam der Rentner nun die Möglichkeit, einen Blick in das Innere zu werfen. Ihm taten es am Montagnachmittag viele Menschen gleich.

Einen Rundgang starteten auch Leonie Bock und Emma Fricke. Sie besuchen künftig die 8. und 7. Klassen, kannten aber noch die alte Grundschule auf dem Malinshof. Die beiden Mädels sind ebenso neugierig und wollen wissen, was die neue Schule zu bieten hat. Der vierjährige Enno Zahn hat zwar noch etwas Zeit, bis er in die Schule kommt, aber gemeinsam mit seinem zehnjährigen großen Bruder schaut er neugierig in die Räume.

In jedem Fall lockt das neue Schulgebäude schon mal mit einem großen, hellen Foyer, das vom Malinshof aus betreten wird. Dieser großzügige Raum kann für Veranstaltungen wie eine Aula genutzt, aber auch, beispielsweise für die Schulspeisung, geteilt werden. Hier im Erdgeschoss der Schule befinde sich unter anderem auch die Küche für die Essensausgabe sowie das Lehrerzimmer. „Ja, das ist unser künftiges Lehrerzimmer“, erklärt Schulleiterin Elke Weiß. Ihr ist die Freunde über das neue Schulhaus sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Was sie aber am meisten freut, ist die Tatsache, dass sie in die Gestaltung einbezogen wird. Jüngst hat sie die Farben für die Fliesen ausgesucht. Ehemalige und künftige Schüler, Hamersleber Bürger, Kinder und Erwachsene schauen an diesem Tag in jede Ecke, steigen die Treppen hinauf, bestaunen die großzügigen Klassenzimmer und löchern Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, die Vertreter des Bauamtes, Ines Kühn, Sven Naumann und Robert König, Architekt Jorg Gardzella sowie Fachplaner Frank Kaping mit Fragen. Diesen stellen sie sich gern an diesem Tag. Der Schulneubau liege gut im Zeitplan, die Ausschreibungen seien ebenso gut gelaufen. Aktuell laufen die Ausschreibungen für Fliesenleger, Maler und Fußboden. Derzeit stehe dem Umzugstermin im Januar/Februar nichts im Wege. Die ursprünglichen Kosten von 4,2 Millionen Euro seien auf 4,6 Millionen Euro gestiegen.

Das neue Schulhaus bietet künftig 70 Kindern Platz und wird nach modernsten energetischen Gesichtspunkten mit Luft-Wärme-Pumpe und PV-Anlage auf dem Dach errichtet. Das Dach kann auch begrünt werden. In jedem Fall sind die Menschen froh, dass der Grundschulstandort Hamersleben eine Zukunft hat.

Zahlreiche Besucher unternahmen einen Rundgang durch das neue Schulhaus, dessen Rohbau fertig ist. Foto: Yvonne Heyer

Das neue Schulhaus wird farbenfroh, wie ein Blick auf die Farbmuster zeigt. Foto: Yvonne Heyer

Der Bau der neuen Hamersleber Grundschule ist im Oktober des vergangenen Jahres mit dem ersten Spatenstich gestartet. Nach einem enormen Wasserschaden im Frühjahr 2021 musste das alte Schulhaus abgerissen werden.

Der Rundgang über die Baustelle endete für die meisten Besucher mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen. Dafür sorgte der Förderverein der Feuerwehr Hamersleben.