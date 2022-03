Neue Strukturen im alten Bahnareal von Oschersleben

Oschersleben - Im Februar soll die neue Schwimmhalle in der Nähe des Bahnhofs in Betrieb gehen, das benachbarte Jugend- und Freizeitzentrum soll im Sommer fertig sein. Doch nicht nur an und in den beiden Gebäuden herrscht derzeit geschäftiges Treiben, auch in den Außenanlagen des ehemaligen Bahnareals werden immer mehr Strukturen sichtbar.