Hornhausens Ortsbürgermeisterin Inge Tamm kann ihren Stolz auf die neue Kindereinrichtung gar nicht in Worte fassen. „Hier ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“

Kita in Hornhausen

Hornhausen - Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer spricht von einer Erfolgsgeschichte, die gar nicht lange gedauert hat, relativ schnell umgesetzt worden ist. „Hier ist ein Anbau entstanden, der sich wirklich sehen lassen kann“, sagt der Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede.

Benjamin Kanngießer spricht vor allem von gut angelegtem Geld. Insgesamt habe alles gut geklappt. „Wir liegen am Ende halbwegs im Kosten- und Zeitplan. Durch die Möglichkeit der ,Einfachen Vergabe’ haben viele Firmen aus der Region von den Aufträgen profitiert. Damit ist das Geld hiergeblieben“, so Kanngießer. Zu den Firmen von hier gehört auch das Planungs- und Architekturbüro Thomas Krause. Vor allem Angestellter Sebastian Reinsch hat die Entstehung des Anbaus begleitet.

Der Sportraum ist bei den kleinen wie größeren Kindern der Hit. Foto: Yvonne Heyer

Der Anbau an die bisherige Kindertagesstätte ist ausschließlich für die Krippenkinder gedacht. Für insgesamt 25 Mädchen und Jungen unter drei Jahren ist hier „ein wahrer Traum“ entstanden, wie es Hornhausens Ortsbürgermeisterin Inge Tamm nennt.

Viele lobende Worte findet das neue Haus. Alt und Neu sind durch einen Verbinder miteinander verknüpft. Zugleich ist ein barrierefreier Eingang entstanden. Die Räume sind bis zu den Dachsparren offen und die Decke ist mit Akustikplatten belegt.

Allen Gäste, die zur offiziellen Einweihung gekommen waren, fiel sofort das besondere Farbkonzept ins Auge. Unter die Gäste haben sich auch einige ehemalige Kolleginnen gemischt, allen voran die einstige Kita-Leiterin Gabi Geppert. Sie freute sich ganz besonders, dass nun endlich dieses Projekt beendet werden konnte. Schon zu ihrer Amtszeit war um bauliche Veränderung für die Kindereinrichtung gerungen worden.

Vor allem der Sportraum sei ein echtes Highlight für die Kinder, nicht nur für die Kleinen. Das berichtet die jetzige Kita-Leiterin Sophie Waßmus beim Rundgang durch das farbenfrohe Haus.

Der Anbau hatte auch Veränderungen auf dem Spielplatz zur Folge, denn der Erweiterungsbau fand seinen Platz auf dem ehemaligen Spielplatz der Krippenkinder. Zwischen Anbau und dem dahinter befindlichen Außenspielplatz besteht ein erheblicher Höhenunterschied. Dieser wird von den Kindern rutschender Weise überwunden, denn hier wurde einfach die alte Rutsche eingebaut.

Gerade zur rechten Zeit kam im Juni 2020 das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020/21“. Der Landkreis Börde stellte fest, dass die Stadt Oschersleben Defizite bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren hat. Der am 25. März 2021 gestellte Förderantrag der Bodestadt wurde mit 1,185 Millionen Euro bewilligt. Der Bewilligungsbescheid flatterte nur gut vier Wochen später ins Oschersleber Rathaus. Der Fördermittelantrag konnte im Übrigen recht zügig gestellt werden, da bereits eine Entwurfsplanung aus den Jahren 2017/18 vorlag.

Mit dem Bewilligungsbescheid über die Fördermittel war auch der Zeitraum der Umsetzung vorgegeben. Zunächst galt dieser bis zum 30. Juni 2022. Dieser wurde dreimal und schlussendlich bis zum 31. Oktober 2023 verlängert. Die Kostenberechnung auf 1,5 Millionen Euro wurde mit dem Bauantrag vom 31. Mai 2021 aktualisiert. Der 1. Spatenstich erfolgte am 26. Januar 2022, das Richtfest konnte am 31. Mai 2022 gefeiert werden. Zum 7. Juni 2023 wurde dem Landkreis Börde die Erlaubnis erteilt, die Einrichtung in Betrieb zu nehmen.

Mit dem Anbau können nun insgesamt 60 Kinder die Hornhäuser Kindertagesstätte „Anne Frank“ besuchen. Sie werden von neun Erziehern betreut.