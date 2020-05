In Oschersleben landete ein ähnlicher Rettungshubschrauber in der Innenstadt. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Hubschraubereinsätze in Oschersleben sorgten für Aufsehen in der Innenstadt:

Oschersleben (vs) l Zwei Hubschraubereinsätze in der Innenstadt haben am Dienstag für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie die Einsatzleitstelle des Landkreises mitteilt, musste aus medizinischen Gründen zweimal binnen kurzer Zeit ein Rettungshubschrauber am Hackelberg landen. Die Einsätze hätten nichts miteinander zu tun gehabt. Sie seien notwendig gewesen, weil der bodengebundene Notarzt bereits anderswo beschäftigt war.

Zumindest bei einem der Hubschraubereinsätze war auch die Polizei anwesend. Wie seitens der Leitstelle erklärt wurde, hätten Menschen nicht den nötigen Sicherheitsabstand zum Helikopter eingehalten. Die Rettungsmaßnahmen seien dadurch beeinträchtigt worden.