Obere Aller: Auch Horst Scheibel kündigt bei Bürgermeisterwahl Rückzug an

Das Feld für die fünf Bürgermeisterwahlen in der Oberen Aller ist bereitet. Anfangs erfolgen die Stellenausschreibungen, im April wird gewählt. Ab Juli dann werden wohl mindestens zwei neue Gesichter in der Reihe der Ortsoberhäupter tätig.

Obere Aller - Die Bürgermeisterwahlen finden in fünf der sieben Obere-Aller-Gemeinden statt: in Eilsleben, Hötensleben, Wefensleben, Sommersdorf sowie Ummendorf. Hier läuft im Sommer jeweils die siebenjährige Amtszeit der Bürgermeister ab. Über die Besetzung der neuen Amtsperiode entscheiden die Einwohner der fünf Gemeinden am 10. April oder gegebenenfalls in einem Entscheidungswahlgang zwei Wochen später.