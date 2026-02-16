weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Pakete empfangen und verschicken: Ohne App nix los: DHL eröffnet neue Packstation in Oschersleben

Pakete empfangen und verschicken Ohne App nix los: DHL eröffnet neue Packstation in Oschersleben

Postfilialen werden immer seltener, dafür schießen die gelben DHL-Packstationen aus dem Boden. Eine neue hat gerade in Oschersleben eröffnet - allerdings mit einigen Tücken.

Von Anna Schwanz 16.02.2026, 06:00
Eine neue DHL-Packstation hat in der Schermcker Straße in Oschersleben eröffnet.
Eine neue DHL-Packstation hat in der Schermcker Straße in Oschersleben eröffnet. Foto: Anna Schwanz

Oschersleben - Ein junger Mann steht etwas hilflos vor der neuen Paketstation in der Schermcker Straße in Oschersleben. In seiner Hand hält er einen Paketschein - doch einen Scanner für den abgedruckten Strichcode sucht er vergeblich. Auf der gelben Oberfläche sind weder Tasten noch ein Display angebracht. Über einen QR-Code wird der Kunde aufgefordert, die DHL-App auf seinem Smartphone zu installieren: ohne die geht hier nichts.