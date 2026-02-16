Postfilialen werden immer seltener, dafür schießen die gelben DHL-Packstationen aus dem Boden. Eine neue hat gerade in Oschersleben eröffnet - allerdings mit einigen Tücken.

Eine neue DHL-Packstation hat in der Schermcker Straße in Oschersleben eröffnet.

Oschersleben - Ein junger Mann steht etwas hilflos vor der neuen Paketstation in der Schermcker Straße in Oschersleben. In seiner Hand hält er einen Paketschein - doch einen Scanner für den abgedruckten Strichcode sucht er vergeblich. Auf der gelben Oberfläche sind weder Tasten noch ein Display angebracht. Über einen QR-Code wird der Kunde aufgefordert, die DHL-App auf seinem Smartphone zu installieren: ohne die geht hier nichts.