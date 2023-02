Zu einem abendlichen Brandeinsatz musste die Oschersleber Feuerwehr am Montag (13. Februar) ausrücken. Auch der Schornsteinfeger unterstützte.

Oschersleben - Weil es in einem Schornstein zu einem Brand gekommen war, ist am Montagabend (13. Februar) die Oschersleber Feuerwehr ausgerückt. Der Anfahrtsweg der vier Einsatzfahrzeuge war nicht weit, da sich die Einsatzstelle in der Alten Dorfstraße befand.