Bei einem Vor-Ort-Termin am Bahnübergang am ehemaligen Bahnhof in Hordorf kamen Landwirte und Anwohner ins Gespräch. Neben dem befürchteten Verkehrschaos ging es auch um zusätzlichen Zeitaufwand und Existenzängste.

Foto: Constanze Arendt-Nowak