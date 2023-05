Abwechslungsreiche Aktionen rund um Hubertushöhe im Hohen Holz bei Oschersleben sollen am 4. Juni Groß und Klein anlocken. Was ist beim ersten Familientag geplant?

Neindorf - Der Kreistag des Landkreises Börde hat kürzlich ein Konzept zur Nutzung des Waldgebietes „Hohes Holz“, das sich zu großen Teilen im Eigentum des Landkreises befindet, beraten und beschlossen. „Ziel soll es sein, den kreiseigenen Wald durch verschiedene Aktivitäten neu zu beleben“, teilt unter anderem Kreistagsmitglied Wolfgang Zahn mit. In Zusammenarbeit mit dem Betreuungsforstamt Flechtingen sowie dem Haus des Waldes in Hundisburg sollen Bildungsangeboten für Schulen und Kindertagesstätten vorgehalten werden, aber auch auf die Steigerung des Erholungs- und Erlebniswertes wird der Fokus gelegt. So ist im Rahmen des Konzeptes auch eine jährliche Veranstaltung des Landkreises vorgesehen, um Besucher auf verschiedene Themen rund um den Wald aufmerksam zu machen und auch informativ viel zu vermitteln.