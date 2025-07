Die Feuerwehr Oschersleben ist am Samstag, 12. Juli 2025, zu einem Brand in einem Garagenkomplex an der Clara-Zetkin-Straße gerufen worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Feuerwehreinsatz in der Börde

Feuerwehrleute im Einsatz beim Garagenbrand am Wochenende in Oschersleben.

Oschersleben/vs - Ein Feuer in einem Garagenkomplex an der Clara-Zetkin-Straße hat in der Nacht zum Sonnabend, 12. Juli, die Oschersleber Einsatzkräfte alarmiert. Es war nicht das erste Mal, dass es vor Ort brannte.

Wie auch schon zu Beginn des Jahres stand nach Angaben des Oschersleber Feuerwehrsprechers, Andreas Ehrhardt, eine Garage mit Unrat und alten Reifen in Vollbrand. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht waren die Einsatzkräfte demnach am Ort des Geschehens. „Mit zwei Rohren wurde unter Atemschutz die Brandbekämpfung aufgenommen“, schildert Ehrhardt.

Ein Übergreifen auf weitere Garagen konnte nach eigenen Angaben verhindert werden. „Über den Bereitschaftsdienst der Stadt Oschersleben wurde ein Bagger zur Einsatzstelle entsandt, welcher die Brandlast aus der Garage ins Freie beförderte. Hier konnten dann auch die letzten Glutnester abgelöscht werden“, so der Feuerwehrsprecher weiter. Diese Arbeiten zogen sich demnach rund drei Stunden bis 5.30 Uhr hin.

Brand in Oschersleber Garagenkomplex: Auch das Umweltamt ist alarmiert

Neben der Oschersleber Feuerwehr sei auch das Umweltamt zur Brandstelle hinzugerufen worden, da sich einige Kanister mit ölhaltigem Inhalt in der Garage befanden. Die Polizei habe noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, so Ehrhardt.

Es blieb nicht der einzige Einsatz: Die Feuerwehr Schermcke wurde am Sonnabend gegen 8.15 Uhr auf den Parkplatz der Landesstraße 24 zwischen den Ortschaften Schermcke und Seehausen gerufen. Dort brannte ein Fahrzeug. „An der Einsatzstelle brannte der Motorraum eines Pkw. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig mit Wasser und Schaum löschen“, schildert Ehrhardt. Auch die Feuerwehr Seehausen wurde zu diesem Einsatz alarmiert, der nach rund einer Stunde beendet werden konnte.