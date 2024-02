Oschersleben - Die Mitglieder des Oschersleber Stadtrats haben in der vergangenen Sitzung eine Neufassung der Friedhofssatzung mehrheitlich beschlossen. Darin erhalten seien inhaltliche Anpassungen, heißt es aus der Verwaltung.

Wie der Stadtratsvorsitzende Wolfgang Nehring (CDU) bei der Sitzung mitteilt, sei bei den erfolgten Änderungen, „Klarstellungen aufgeführt worden, die allgemein zu einem besseren Verständnis beitragen sollen.“ Die Klarstellungen betreffen hauptsächlich die Richtlinien für die Urnengemeinschaftsanlagen, bei der Urnen halbanonym beigesetzt werden. Da in der vorherigen Satzung keine Aussage zur Anonymität getroffen wurde, wird diese nun genannt.

Urnenbeisetzung: Fehlende Transparenz bemängelt

Auch zur Beisetzung in diesem Bereich des Friedhofs sind nun Richtlinien in der Satzung definiert. So heißt es, dass für die Abschiednahme am Grabfeld ein „symbolischer Bestattungsplatz“ eingerichtet sei, der zum Versenken der Urne genutzt werden könne. „Die Beisetzung der Urne im Grabfeld erfolgt in Abwesenheit der Angehörigen“, so der Passus weiter. Da die Regeln zu dieser Art der Beisetzung in der in der Oschersleber Friedhofssatzung fehlte, obwohl diese längst praktiziert wird, wurde zuvor fehlende Transparenz bemängelt.

Kritik gibt es außerdem explizit an der Beisetzung, bei der die Urne nach der Trauerzeremonie wieder aus der dem „symbolischer Bestattungsplatz“ geholt wird, um sie an anderer Stelle auf dem Grabfeld zu beerdigen. Diese Praxis sei „völlig pietätlos“, sagte etwa Stadtrat Uwe Krause (fraktionslos) im November 2023 der Volksstimme. Das Verfahren mit der „symbolischen Beisetzung und späteren Verbringung an die Ruhestätte ist bundesweit üblich“, teilte die Oschersleber Stadtverwaltung damals mit.