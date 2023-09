Oschersleben - Mit Polizeihubschrauber und SEK hat die Polizei am Montag, dem 25. September, in Oschersleben nach einer Person gesucht. „Diese Person wird per Haftbefehl gesucht“, sagt Isabell Kiel vom Polizeirevier Börde. „Uns lagen Erkenntnisse vor, dass er sich an einem bestimmten Ort aufhält. Es waren Spezialeinheiten, ein Hubschrauber und eine Staffel, also Fremdkräfte, im Einsatz.“

Lesen Sie auch: Polizei-Hubschrauber über Oschersleben im Einsatz

Trotzdem konnte die Person laut Polizeiangaben nicht festgenommen werden. „Wir fahnden weiter nach der Person, es wird aber aktuell nicht aktiv gesucht“, sagt die Polizistin. Sie betont: „Es liegt keine Gefahr für die Öffentlichkeit vor.“

Gerüchte bei Facebook um Kindesentführung

Bei Facebook kursiert derweil das Gerücht, dass es sich um eine Kindesentführung gehandelt habe. „Das kann ich definitiv verneinen“, sagt Kiel.

Lesen Sie auch: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Dieben in Oschersleben

Der Hubschrauber soll laut Kommentaren bei Facebook unter anderem über dem Diesterwegring, der Windthorststraße, der Pienestraße, dem Braunschweiger Weg und dem Wiesenpark gekreist sein.