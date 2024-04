Am 9. Juni 2024 wird in Oschersleben gewählt. Einige Posten in den Wahllokalen sind noch unbesetzt. Wer bei der Kommunal- und Europawahl unterstützen kann und wie die Wahlhelfer sich anmelden können.

Oschersleben - Zur Kommunal- und Europawahl am 9. Juni sucht die Stadtverwaltung Oschersleben weiter nach Wahlhelfern. Ein entsprechender Aufruf erschien im aktuellen Amtsblatt. Demnach werden noch in einigen Wahllokalen dringend Unterstützer für bestimmte Tätigkeiten gesucht.

So sind beispielsweise in Ampfurth die Posten des Wahlvorstehers und einem Beisitzer noch nicht besetzt. Für das Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus in Klein Oschersleben werden noch ein Schriftführer, ein stellvertretenden Schriftführer und ein Beisitzer gesucht. In Hadmersleben sind wiederum die Posten des stellvertretenden Wahlvorstehers, des stellvertretenden Schriftführers und zwei Beisitzer noch unbesetzt. Weitere Helfer werden auch in den Wahllokalen in den Ortsteilen Kleinalsleben, Hordorf, Beckendorf, Altbrandsleben, sowie in den Briefwahllokalen im Stadtgebiet gesucht.

Wahlhelfer bekommen Aufwandsentschädigung ausgezahlt

Wie es aus der Stadtverwaltung heißt, wird die Tätigkeit als Wahlhelfer mit einer Aufwandsentschädigung zwischen 70 Euro und 85 Euro honoriert. Diese werde am Wahltag jedem Helfer bar ausgezahlt. Alle Bürger, die zur Kommunal- und Europawahl wahlberechtigt sind, können sich als Wahlhelfer engagieren. Wahlberechtigt sind Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und seit drei Monaten in Oschersleben oder einem ihrer Ortsteile wohnen.

Wer Interesse hat, kann sich in der Stadtverwaltung Oschersleben telefonisch unter 03949/912201 oder per Mail unter wahlen@oscherslebenbode.de melden. Weitere Informationen insbesondere zu den Funktionen der Wahlhelfer, den Wahlbezirken sowie den Aufgaben im Wahllokal sind auf der Internetseite www.oscherslebenbode.de aufgeführt.