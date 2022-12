Oschersleben und Wanzleben: Gibt es ein Umtausch-Fieber nach Weihnachten?

In diesem Jahr strapazieren Inflation und hohe Energiepreise das Portemonnaie der Menschen. Wie wirkt sich das nach Weihnachten auf das Rückgabe-Verhalten in Oschersleben und Wanzleben aus?

Nach Weihnachten werden viele ungeliebte Geschenke zurückgegeben. Wie sieht es in diesem Jahr in der Börde aus?

Oschersleben/Wanzleben - Wer kennt es nicht: Das Buch, das unter dem Weihnachtsbaum lag, steht schon im Schrank, der neue Pullover passt nicht und die geschenkten Ohrringe entsprechen zwar dem Geschmack von Tante Hilda, aber nicht dem eigenen. Für viele Menschen heißt es deshalb zwischen den Feiertagen: ab in den Laden und die ungeliebten Geschenke umtauschen. In diesem Jahr sorgen Inflation und hohe Energiepreise für zusätzliche Unsicherheit bei vielen Menschen. Sorgt das in der Börde für ein noch größeres Umtauschfieber?