Kleingartenverein Oschersleben und Wanzleben: Wie Integration in Kleingärten klappt

Die Kleingärtner des Verbandes Börde-Ohre sind – unbemerkt von der Politik – die Integrationshelfer schlechthin. Viele Parzellen sind an zugewanderte Familien vergeben worden, und in so einigen Vereinen wirken diese aktiv im Vereinsleben mit. Das ist in Oschersleben und Wanzleben so.