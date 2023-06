Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Wer in Oschersleben unterwegs ist, muss zu gewissen Zeiten mehr Zeit einplanen. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen und kurzen Staus. Grund sind die zahlreichen Umleitungen und Sperrungen, etwa durch die Sanierung des Kreisverkehrs in der Lindenstraße/Hornhäuser Straße. Während sich diese Erneuerung und noch bis zum 11. August hinzieht, ist zumindest an einer anderen Großbaustelle ein Ende in Sicht.