Oschersleben - Bis zum Jahr 2045 will Oschersleben klimaneutral werden. In Sachen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist die Bodestadt ihrem Ziel nun einen Schritt nähergekommen. Grund ist ein neuer Solarpark am Klärwerk in der Triftstraße, der nun offiziell eröffnet wurde.