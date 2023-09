Tafel Oschersleben: Warum die Beutel für Bedürftige immer kleiner werden

Die Tafel in Deutschland unterstützt immer mehr Menschen mit Lebensmitteln. Gleichzeitig klagt der Dachverband über Spendenknappheit und weniger Personal. Die Folge: Aufnahmestopps und Wartelisten. Wie sieht es am Standort in Oschersleben aus?