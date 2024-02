Vollsperrung auf einer der Hauptverkehrsadern in Oschersleben ab Montag, 19. Februar. Welche Umleitungen ausgeschildert sind und wann die Sperrung der Straße wieder aufgehoben wird.

Wegen der Vollsperrung in der Schermcker Straße in Oschersleben ab Montag, 19. Februar, sind Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Oschersleben - Auf einer der Hauptverkehrsstraßen in der Bodestadt gibt es in den kommenden Tagen kein Durchkommen. Wie die zuständige Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt mitteilt, wird die Schermcker Straße zwischen der Friedrichstraße und Am Pappelwald beidseitig ab Montag, 19. Februar, gesperrt.