Oschersleben: Wenn das Bauen ins Stocken gerät

Baupreise steigen, Maßnahmen verzögern sich. In Oschersleben wird Bilanz gezogen, wo es noch hakt und was im Jahr 2022 bei den Hochbauprojekten erfolgreich verlaufen ist.

Oschersleben - An vielen Stellen in Oschersleben ragen Baukräne hervor oder sind Bauarbeiter anderweitig beschäftigt, neu zu bauen, zu modernisieren oder zu sanieren. Auch die Stadtverwaltung in Oschersleben hatte im vergangenen Jahr einige Großprojekte vor der Brust, teilweise steht die Fertigstellung noch aus. Das bestätigt auch der Bürgermeister Benjamin Kanngießer und spricht von dem Willen, dass die noch laufenden Projekte zeitnah abgeschlossen werden. Für alle fließen Fördermittel.